В Бердичеве в рамках празднования Дня города изготовили и дегустировали пирог весом 226 кг

В Бердичеве Житомирской области в эти выходные в рамках празднования Дня города изготовили пирог весом 226 кг, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, жителей Бердичева поздравил с праздником заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута.

«От имени председателя Житомирской областной государственной администрации Игоря Гундича поздравляю всех бердичивлян с праздником. Ваш город является гордостью Житомирщины, известный своей неповторимой историей, культурой, традициями далеко за пределами области. Желаю вам дальнейшего развития, процветания и новых свершений», - отметил Лагута.

Вместе с бердичивлянами он также принял участие в изготовлении и дегустации пирога весом 226 кг, который изготовил к празднику Бердичевский хлебозавод.

Читайте такжеНа Житомирщине для детей участников АТО провели экскурсию в Бердичев

В рамках празднования Дня города в Бердичеве состоялись концерты, спортивные соревнования, мастер-класита другие праздничные мероприятия.

Напомним, Бердичев был основан в ХVI веке. Город расположен на берегу Гнилопяти, которая является притоком реки Тетерев. Бердичев имеет давнюю историю, находится в 44 км к югу от Житомира и является значительным железнодорожным узлом. Территория города составляет 3 тыс. 533 га, условно разбита на 7 микрорайонов, Бердичев имеет более 200 улиц и переулков.