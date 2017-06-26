В трех районах Киева отключат холодную воду
В Святошинском, Днепровском и Дарницком районах в ближайшие четыре дня будут проводиться ремонтные работы.
«Киевводоканал» предупредил о временном прекращении водоснабжения отдельных домов города в ближайшие четверо суток из-за ремонтных работ на сетях.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на ОАО «АК «Киевводоканал».
В ближайшие дни ремонтные работы запланированы в Святошинском, Днепровском и Дарницком районах.
Читайте такжеВода оранжевого цвета заполнила район Дубай Марина (фото)
Так, с 22:00 26 июня до 6:00 27 июня в Святошинском районе на просп. Победы, 118, временно будет отсутствовать водоснабжение 5 жилых домов, а также Святошинской райгосадминистрации и расположенных рядом предприятий. Коммунальщики будут ремонтировать существующую и врезать новую запорную арматуру.
С 10:00 до 20:00 28 июня такие работы будут проводиться на углу улиц Новороссийской и Макаренко (Днепровский район). В зону отключения водоснабжения попадут 15 частных жилых домов.
С 10:00 до 21:00 29 июня будут заменять запорную арматуру и 3 пожарных гидранта на участке сети на ул. Петра Григоренко, 36-38 (Дарницкий район). Здесь без воды временно останутся жильцы 6 домов и бойлерная.
Как сообщал УНИАН, в КГГА обещают уже завтра включить горячую воду в трех районах города.