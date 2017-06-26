В трех районах Киева отключат холодную воду

«Киевводоканал» предупредил о временном прекращении водоснабжения отдельных домов города в ближайшие четверо суток из-за ремонтных работ на сетях.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на ОАО «АК «Киевводоканал».

В ближайшие дни ремонтные работы запланированы в Святошинском, Днепровском и Дарницком районах.

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Так, с 22:00 26 июня до 6:00 27 июня в Святошинском районе на просп. Победы, 118, временно будет отсутствовать водоснабжение 5 жилых домов, а также Святошинской райгосадминистрации и расположенных рядом предприятий. Коммунальщики будут ремонтировать существующую и врезать новую запорную арматуру.

С 10:00 до 20:00 28 июня такие работы будут проводиться на углу улиц Новороссийской и Макаренко (Днепровский район). В зону отключения водоснабжения попадут 15 частных жилых домов.

С 10:00 до 21:00 29 июня будут заменять запорную арматуру и 3 пожарных гидранта на участке сети на ул. Петра Григоренко, 36-38 (Дарницкий район). Здесь без воды временно останутся жильцы 6 домов и бойлерная.

Как сообщал УНИАН, в КГГА обещают уже завтра включить горячую воду в трех районах города.