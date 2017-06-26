Украинцы живут в лучших условиях, чем россияне - исследование

В ежегодном рейтинге социального прогресса в этом году Украина заняла 64-е место. По основным параметрам Украина опередила Россию, которая расположилась на 67-й позиции, передает gazeta.ua со ссылкой на socialprogressindex.com.

Рейтинг определяет развитие стран по таким показателям: условия жизни, образование, медицина, свобода выбора и слова, защита прав человека, доступ к технологиям, санитарные условия, толерантность.

Читайте такжеБольше всего украинцы не доверяют России, почти 40% хотят ввести с ней визовый режим - социологи В рейтинг вошли 128 стран. Список возглавили Дания, Финляндия и Исландия. Перед Украиной идут Турция, Таиланд и Доминиканская Республика. На 65-м и 66-м местах - Беларусь и Южная Африка.