В Днепропетровской области открыто 13 официальных пляжей

В Днепропетровской области принимают отдыхающих 13 официальных пляжей, где можно безопасно купаться. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации.

Читайте такжеВ Одесской области ни один пляж официально не пригоден для отдыха (видео)Так, из 13 официальных пляжей области по три открыты в Днепре и Кривом Роге, два - в Верхнеднепровском районе, по одному - в Никополе, Новомосковске, Павлограде, Каменском и Зеленодольске.

"Пляжи готовим к сезону еще с весны. Водолазы обязательно проводят обследование дна, проверяют, достаточная ли глубина водоема и не слишком ли сильное течение", - пояснил начальник управления гражданской защиты Сергей Коваленко.

В преддверии лета на официальном пляже также берут пробы воды - эту процедуру повторяют и в течение сезона. Весь купальный сезон там дежурят спасатели.