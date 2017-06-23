В Днепропетровской области открыто 13 официальных пляжей

18:24, 23 июня 2017
Общество
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Больше всего пляжей в Днепре и Кривом Роге.

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В Днепропетровской области принимают отдыхающих 13 официальных пляжей, где можно безопасно купаться. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации.

Читайте такжеВ Одесской области ни один пляж официально не пригоден для отдыха (видео)Так, из 13 официальных пляжей области по три открыты в Днепре и Кривом Роге, два - в Верхнеднепровском районе, по одному - в Никополе, Новомосковске, Павлограде, Каменском и Зеленодольске.   

"Пляжи готовим к сезону еще с весны. Водолазы обязательно проводят обследование дна, проверяют, достаточная ли глубина водоема и не слишком ли сильное течение", - пояснил начальник управления гражданской защиты Сергей Коваленко.   

В преддверии лета на официальном пляже также берут пробы воды - эту процедуру повторяют и в течение сезона. Весь купальный сезон там дежурят спасатели.

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Теги: #пляжи днепропетровской области#официальные пляжи Днепре