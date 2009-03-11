Межбанковский доллар попрыгал и упал

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1750/8,3550, к 11:00 цены упали до 8,1600/8,2600, а к 12:00 поднялись до 8,2300/8,2900. К закрытию ценовые уровни снова понизились до 8,2000/8,2400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2305/0,2365, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2305/0,2345, а к 12:00 повысились до 0,2325/55. К закрытию торгов цены снизились до 0,2310/0,2335. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,0125 (-0,0775).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2651/53, а к 14:30 выросли до 1,2773/75. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3360/10,5775, к 11:00 цены ушли вниз – 10,3220/10,4625, а к 12:00 выросли до 10,4255/10,5155. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4675/10,5330.