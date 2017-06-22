Танцевальный коллектив из Украины покорил шоу "Америка имеет талант" (видео)

Украинский танцевальный коллектив Light Balance покорил судей шоу "Америка имеет талант"

На сцену танцоры вышли с ярким неоновым и LED шоу, где объединили спецэффекты с хореографией, передает Голос Америки.

Коллектив настолько поразил судей и ведущую Тайру Бенкс, что было решено нажать на золотую кнопку, которая обеспечивает проход участников сразу на прямые эфиры.

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На официальной странице шоу выступление украинцев уже окрестили одним из самых головокружительных в истории шоу. За сутки видеоролик выступления набрал 3,3 млн просмотров.

Коллектив Light Balance появился в Днепре в 2012 году, под руководством 19-кратного чемпиона мира по кикбоксингу Дениса Балдина и инженера Никиты Сухенко. Сейчас танцоры живут в Америке.