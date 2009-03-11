Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, только в западных областях небольшой мокрый снег и дождь, в Крыму, а днем и в Житомирской области местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 4-9° тепла, в западных областях 1-6° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 1-6°, днем 7-12° тепла; в Карпатах на протяжении суток 1-6° мороза.

В Киевской области в четверг существенные осадки не ожидаются. Ветер южный, 5-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

В Киеве завтра также осадки не ожидаются. Ветер южный, 5-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.