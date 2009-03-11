В окно СЭС Киевского вокзала бросили гранату

По предварительным данным, в окно здания санэпидемстанции Киевского железнодорожного вокзала была брошена граната РГД-5.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Вместе с тем, как отметили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

Раненые госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, сегодня неизвестный бросил гранату в здание санэпидемстанции железнодорожного вокзала Киева (ул. Фурманова, 3/8), в результате чего 7 человек получили ранения.