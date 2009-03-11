На посевную не хватает 4 миллиарда

Дефицит средств на проведение в Украине весенне-полевых работ составляет почти 4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на парламентских слушаниях по вопросам агропромышленного комплекса министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Весенне-полевые работы оцениваются в 26 млрд. грн. Дефицит средств по подготовке к весенне-полевым работам составляет почти 4 млрд. грн.», – сказал министр.

По его словам, аграрии надеялись на возобновление кредитования со стороны коммерческих банков, но, к сожалению, эти надежды не подтверждаются.

По данным Ю.МЕЛЬНИКА, при потребности аграриев в пролонгации кредитов на сумму 4,2 млрд. грн. на сегодня фактически пролонгировано 2 млрд. грн. Кроме того, потребность в новых кредитах только на проведение весенне-полевых работ составляет около 5 млрд. грн., тогда как на сегодня аграрии получили менее 500 млн. грн.

«Ситуация в части бюджетирования АПК является угрозой для отрасли», – сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По его словам, необходимо принять ряд неотложных мер, в частности, активизировать работу по пролонгации уже заключенных и предоставлению новых кредитов аграриям, увеличить расходы бюджета по программам АПК, в частности, на снижение процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей. Также следует возобновить финансирование частичной компенсации затрат на приобретение сложной сельхозтехники отечественного производства.

Кроме того, по мнению министра, необходимо обеспечить финансирование удешевления стоимости страховых премий для АПК, а также поддержку фермерских хозяйств.

Ю.МЕЛЬНИК выразил надежду, что финансированию АПК больше внимания уделят регионы, которые поддерживают отрасль местными бюджетами.

Справка УНИАН. В 2006-2007 годах в Украине работал механизм компенсации на уровне 30% стоимости кредитов при покупке сельхозтехники. В государственном бюджете на 2007 год на АПК было предусмотрено почти 7 млрд. грн., в частности, 132 млн. грн. – на 30-процентную компенсацию приобретения сложной сельхозтехники.