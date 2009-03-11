Доллар на межбанке упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,1750/8,3550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2305/0,2365, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3360/10,5775. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,2651/53 (вторник – 1,2706/07).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня с котировками 7,7000/7,9000.