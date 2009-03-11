Путин уверяет, что в России газа лет на сто припасено

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявляет, что Россия может как минимум на протяжении 100 лет обеспечивать себя и Европу газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал вчера на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Ференцем ДЮРЧЕНЕМ в Москве.

«Что такое независимые источники? Газ либо есть, либо его нет. Назвать это можно, как угодно. В России - вот есть. И нам достаточно этих ресурсов для того, чтобы удовлетворить свои растущие потребности и потребности наших европейских потребителей как минимум лет на сто. Говорю это совершенно ответственно, опираясь на серьезные исследования», - сказал В.ПУТИН.

В.ПУТИН подчеркнул, что проблем с источниками газоснабжения Европы нет, но существуют сложности с транзитными странами.

Он отметил, что проект "Набукко" не уменьшает количество транзитных стран. «Да, он обходит Украину - это правда, но он не уменьшает количество транзитных стран, а увеличивает их. Это - и Азербайджан, Турция, Грузия, но и этого недостаточно, потому что наполнения не будет без присоединения к этому проекту, скажем, Ирана», - сказал В.ПУТИН.