Победители Всеукраинской премии им. Огиенко будут получать денежное вознаграждение

Победители Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко, которая присуждается ежегодно в 5-ти номинациях, будут получать денежное вознаграждение в размере 10 тыс. грн, а общий фонд премии составит 50 тыс. грн.

Читайте такжеВ Житомире накануне начала действия безвиза с ЕС прошел концерт, на котором звучали песни на языках ЕвропыСоответствующее предложение управления культуры Житомирской ОГА поддержали сегодня, 21 июня, депутаты Житомирского областного совета во время заседания комиссии по вопросам бюджета и коммунальной собственности, сообщает пресс-служба ОГА.

«С таким предложением к нам обратился комитет по присуждению премии. На сегодняшний день сумма премии ниже, чем минимальная заработная плата. Поэтому учитывая актуальность и социальную значимость премии, ее размер следует увеличить с 3 до 10 тыс. гривен», - отметила заместитель начальника управления культуры ОГА Светлана Дзядевич.

Также депутаты предложили обратиться к правительству, чтобы денежное вознаграждение выплачивалось из государственного бюджета, а не областного, поскольку речь идет о премии всеукраинского уровня.

Напомним, в этом году лауреатов указанной премии уже наградили. Она присуждается за заслуги в развитии национальной духовной культуры, утверждение украинской государственности, межнационального и межконфессионального согласия в номинациях: «Литература», «Искусство», «Образование», «Наука», «Общественная, политическая и духовная деятельность».

Это отличие получают лица или группы лиц независимо от места проживания, национальности, пола, вероисповедания, расовой принадлежности, состояния здоровья и гражданства. Премия может присуждаться посмертно, если умерший кандидат в лауреаты выдвигался при жизни. Также эта премия распределяется равными частями между всеми лауреатами, если она присуждена группе лиц.