Ющенко подписал изменения к закону о концессиях

10 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О внесении изменений в Закон Украины „О концессиях” в части особенностей применения концессионных соглашений для объектов права государственной или коммунальной собственности, используемых для осуществления деятельности по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Законом предусмотрено, что концессиедатель обязан согласовать условия концессионного конкурса относительно объектов права государственной или коммунальной собственности, которые используются для осуществления деятельности по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу, с центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в соответствующей сфере, до утверждения условий такого конкурса.

Кроме того, предусмотрено, что для договоров концессии относительно объектов, которые используются для осуществления деятельности по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу, существенными условиями дополнительно являются: обязательность соблюдения лицензионных условий концессионером при осуществлении соответствующего вида деятельности; содержание объекта концессии согласно требованиям государственных стандартов, норм и правил, действующих в соответствующей сфере деятельности; передача концессиедателю объекта концессии по окончании срока действия концессионного договора в надлежащем техническом состоянии согласно требованиям государственных стандартов, норм и правил, действующих на время передачи в соответствующей сфере деятельности.

Верховная Рада Украины приняла соответствующий документ 19 февраля.