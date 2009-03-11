Мировые цены на нефть снизились
00:36, 11 марта 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 10 марта на ведущих нефтяных биржах значительно понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,96 (-0,17) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 45,71 (-1,36) долл./барр.
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