Ющенко требует от СБУ активизировать борьбу с контрабандой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Службы безопасности Украины активизировать в этом году работу по борьбе с контрабандным ввозом товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, это В.ЮЩЕНКО подчеркнул сегодня в Киеве во время представления руководящему составу спецслужбы новоназначенного председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Говоря о приоритетных направлениях деятельности СБУ в 2009 году, Президент отдельно выделил борьбу с контрабандой.

«Хотел бы, чтобы мы совместно с В.НАЛИВАЙЧЕНКО встретились и сформировали на 2009 год план, который бы давал ответ на то, как СБУ будет работать по наибольшим вызовам, касающиеся, в частности, экономической безопасности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил надежду, что с приходом в СБУ бывшего председателя Государственной таможенной службы Валерия ХОРОШКОВСКОГО борьба спецслужбы с контрабандой будет значительно активизирована.

«Шансы иметь более успешную политику в борьбе с контрабандой у нас есть», - подчеркнул Президент.