Ющенко разрешил вузам создавать хозрасчетные подразделения

Текст документа на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон Украины “О внесении изменений в статью 65 закона Украины “О высшем образовании”. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства. Законом дополняется ст.65 закона Украины “О высшем образовании” новой частью, которой предусматривается, что для предоставления услуг в сфере высшего образования высшие учебные заведения со статусом национальных могут создавать самостоятельные хозрасчетные подразделения. Верховная Рада Украины приняла соответствующий документ 19 февраля.

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