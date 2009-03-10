Суд вынес решение о взятии под стражу экс-судьи Зварича
19:57, 10 марта 2009Общество
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|Игорь ЗВАРИЧ
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Таким образом суд удовлетворил представление Генпрокуратуры, которая просила взять под стражу И.ЗВАРИЧА в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении него.
В пресс-службе подчеркнули, что дальнейшее следствие в отношении этого судьи будет продолжать Главное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.
В соответствии с законодательством, И.ЗВАРИЧ будет находиться под стражей 2 месяца, то есть срок, отведенный законом для завершения расследования дела.
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