Суд вынес решение о взятии под стражу экс-судьи Зварича

Печерский районный суд Киева избрал в отношении бывшего председателя Львовского административного апелляционного суда Игоря ЗВАРИЧА меру пресечения в виде взятия под стражу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Таким образом суд удовлетворил представление Генпрокуратуры, которая просила взять под стражу И.ЗВАРИЧА в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении него.

В пресс-службе подчеркнули, что дальнейшее следствие в отношении этого судьи будет продолжать Главное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

В соответствии с законодательством, И.ЗВАРИЧ будет находиться под стражей 2 месяца, то есть срок, отведенный законом для завершения расследования дела.