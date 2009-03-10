Налоговая нашла подпольную АЗС

19:22, 10 марта 2009
Общество
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Сообщение из Ужгорода

В Ужгороде налоговики выявили подпольную АЗС, из которой изъяли бензина и дизтоплива на 225 тыс. грн.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в Закарпатской области.

Документы, удостоверяющие владельца или происхождение данного имущества, отсутствуют. Изъятые товарно-материальные ценности переданы на временное ответственное хранение.

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