Налоговая нашла подпольную АЗС

В Ужгороде налоговики выявили подпольную АЗС, из которой изъяли бензина и дизтоплива на 225 тыс. грн.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в Закарпатской области.

Документы, удостоверяющие владельца или происхождение данного имущества, отсутствуют. Изъятые товарно-материальные ценности переданы на временное ответственное хранение.