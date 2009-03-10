Налоговая нашла подпольную АЗС
19:22, 10 марта 2009Общество
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Сообщение из Ужгорода
В Ужгороде налоговики выявили подпольную АЗС, из которой изъяли бензина и дизтоплива на 225 тыс. грн.
Об этом сегодня УНИАН сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в Закарпатской области.
Документы, удостоверяющие владельца или происхождение данного имущества, отсутствуют. Изъятые товарно-материальные ценности переданы на временное ответственное хранение.
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