Международный валютный фонд (МВФ) начал пересмотр прогноза макропоказателей Украины на 2009 год (на сегодня прогноз МВФ предусматривает спад ВВП Украины в 2009 году на уровне 6% - УНИАН).

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине со ссылкой на руководителя миссии МВФ Джейлу ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Она не уточнила, в какую сторону и насколько будет изменен прогноз, и сообщила только, что новые прогнозные значения, а также обоснования изменения прогнозов будут обнародованы уже в ближайшее время.

Справка УНИАН. В этом году правительство ожидает замедления роста украинской экономики до 0,4%, тогда как эксперты прогнозируют спад ориентировочно на 5-10%.