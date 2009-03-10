В Киеве на взятке погорел главный санитарный врач районной СЭС

Прокуратура Соломенского района города Киева по материалам Службы безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главного государственного санитарного врача СЭС одного из районов столицы, который требовал и получил взятку в размере 800 евро от частного предпринимателя за непроведение проверки в заведении общественного питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, после передачи взятки 7 марта врач был задержан районной прокуратурой в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.