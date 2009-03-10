К закрытию межбанка доллар упал

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2850/8,4400, к 12:00 сузился спрэд 8,3450/8,4350. К закрытию ценовые уровни упали до 8,1800/8,2150. грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2320/0,2385, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2345/0,2385. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2350/0,2375. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,0800 (-0,5950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2706/07, а к 16:00 выросли до 1,2790/92. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5240/10,7270, к 12:00 цены установились на следующих значениях – 10,5850/10,7055. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,4550/10,5140.