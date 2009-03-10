Дело черного трансплантолога отправили по второму кругу

Сегодня Апелляционный суд Донецкой области своим решением отменил оправдательный приговор, выданный 21 августа 2008 года Ворошиловским районным судом Донецка израильскому хирургу Михаилу ЗИСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, решением суда под председательством судьи Виктора МЫЗНИКОВА было объявлено об отмене оправдания М.ЗИСУ и о направлении «на дополнительное, новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом судей» данного дела.

Как сообщал УНИАН, М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 года в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители.

В июле 2008 года Ворошиловский райсуд Донецка отпустил хирурга из-под стражи под залог в 17 тыс. грн.

28 июля М.ЗИС сам явился на очередное судебное заседание. Однако после очередного слушания дела исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД в Донецкой области Сергей КОЛОМИЕЦ по распоряжению прокурора области Виталия МУРЗЫ взял М.ЗИСА под стражу и направил в СИЗО.

4 августа государственный обвинитель по делу М.ЗИСА Людмила ГРАБОВСКАЯ сообщила, что с хирурга снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации. Она просила суд лишить М.ЗИСА свободы на 3,5 года.

21 августа Ворошиловский райсуд его оправдал. Кроме того, суд постановил отменить предыдущую меру пресечения и вернуть М.ЗИСУ 17 тыс. грн. залога. Однако после оправдательного решения суда хирурга отвезли в СИЗО.

29 августа этот же райсуд признал незаконным задержание М.ЗИСА и его дальнейшее содержание в СИЗО и вынес решение немедленно освободить хирурга.

9 сентября 2008 года Донецкий областной апелляционный суд отменил решение Ворошиловского райсуда от 29 августа об освобождении М.ЗИСА из-под стражи.