В Донецке должники за тепло «полиняли» на 20 авто и 106 квартир

В Донецке за январь-февраль 2009 года государственные исполнители наложили судебный арест на 20 автомобилей и 106 квартир горожан, накопивших значительные долги за отопление и горячее водоснабжение.

Аресты на имущество наложены по искам коммерческо-коммунального предприятия «Донецкгортеплосеть», сообщили УНИАН в пресс-службе этого теплоснабжающего предприятия.

В «Донецкгортеплосети» заявляют, что с окончанием отопительного сезона претензионно-исковая работа по отношению к должникам будет значительно активизирована.

«Мы намерены использовать все имеющиеся правовые механизмы, чтобы получить от наших потребителей всё, что нам недоплатили за оказанные услуги, - объясняет первый заместитель директора гортеплосети Александр СЕМЧЕНКО. - В противном случае нынешний отопительный сезон окажется последним, поскольку к новой зиме нам не за что будет купить газ, воду и электроэнергию для котельных».