Безработица в Украине пика еще не достигла
14:07, 10 марта 2009Общество
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Мнение эксперта
|Элла ЛИБАНОВА
Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня высказала журналистам директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла ЛИБАНОВА.
На вопрос: "Можно ли сказать, что безработица уже достигла своего пика в Украине?”, она ответила категорически: “Нет”. Относительно прогноза, то Э.ЛИБАНОВА сказала: “Я ожидаю, где-то март-апрель. Это если мы будем выбираться из кризиса”.
В то же время, по ее словам, безработица имеет сезонный характер и “осенью, ближе к концу года, она опять увеличится и будет еще один пик”.
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