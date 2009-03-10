Безработица в Украине пика еще не достигла

Безработица в Украине, вызванная мировым финансово-экономическим кризисом, еще не достигла максимального уровня и ее пик придется на следующие два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня высказала журналистам директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла ЛИБАНОВА.

На вопрос: "Можно ли сказать, что безработица уже достигла своего пика в Украине?”, она ответила категорически: “Нет”. Относительно прогноза, то Э.ЛИБАНОВА сказала: “Я ожидаю, где-то март-апрель. Это если мы будем выбираться из кризиса”.

В то же время, по ее словам, безработица имеет сезонный характер и “осенью, ближе к концу года, она опять увеличится и будет еще один пик”.