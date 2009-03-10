В Тернополе в контейнере для мусора нашли младенца

...с признаками насильственной смерти

В Тернополе в контейнере для мусора нашли тело новорожденного ребенка. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, при осмотре тела установлены признаки насильственной смерти. По факту убийства младенца возбуждено уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины. Работники правоохранительных органов разыскивают роженицу и свидетелей преступления.

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