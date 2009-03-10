Погода на завтра

11 марта в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Крыму, а днем и в восточных и местами западных областях временами небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом; в Крыму - кое-где сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью - от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму - до 6° тепла; днем - 2-7°, в южной части - 6-11° тепла; в Карпатах ночью - 3-8° мороза, днем – около 0°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - от 3° мороза до° тепла, днем - 2-7° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем – 4-6° тепла.