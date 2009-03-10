Сотрудницу киевского зоопарка 2,5 часа «пытали» на детекторе лжи

Сотрудников столичного зоопарка заставляли проходить проверку на детекторе лжи против их воли.

Об этом пишет «Комсомольская правда в Украине» (номер от 10 марта).

Газета также публикует фотокопию приказа, подписанного директором Киевского зоопарка Светланой БЕРЗИНОЙ, с прилагаемым списком сотрудников, которых нужно проверить на полиграфе.

56-летняя заведующая продуктовым складом зоопарка Светлана ГОРБОВАЯ рассказала изданию, что все началось еще в октябре 2008 года, когда администрация зоопарка потребовала от своих подчиненных - сотрудников отдела поставок, бухгалтерии, кассиров и контролеров билетов - пройти тестирование на полиграфе. К приказу был прикреплен список фамилий (всего 23 человека), которым надлежало пройти эту процедуру. По информации С.ГОРБОВОЙ, все они отказались, на что начальство отреагировало: «Если вы не пройдете детектор лжи, то мы с вами работать не будем…», пишет газета.

С.ГОРБОВАЯ рассказала, что проверку нужно было проходить на частной квартире в центре города, в выходной день.

«Дверь открыл молодой человек. Запускал украдкой, все оглядывался по сторонам, будто чего-то опасался. Нас (С.ГОРБОВУЮ и начальника отдела снабжения зоопарка) развели по разным комнатам, подключили к аппаратам и стали задавать вопросы. Подделываю ли я документы? Работаю ли напрямую с поставщиками? Ворую ли со склада продукты? Есть ли знакомые в органах? Кем работают мои родные?», - рассказала С.ГОРБОВАЯ газете.

Во время допроса, как сообщила женщина, ей стало плохо - у нее поднялось давление, но на просьбу принять лекарство она получила отказ. Однако проверяющие заметили, как С.ГОРБОВАЯ изменилась в лице, и предложили сделать небольшую паузу. Проверка длилась два с половиной часа.

«После двухчасовой пытки на полиграфе у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем», - сообщила газете сотрудница зоопарка.

Спустя какое-то время С.ГОРБОВОЙ позвонила начальница и сказала, что директор зоопарка результатами теста довольна.

Бухгалтер зоопарка Екатерина ДРОБОТЕНКО, которая на днях уволилась с работы, также рассказала газете, что многим сотрудникам предложили провериться на полиграфе, причем без пояснения причин.

Председатель Международной лиги защиты прав граждан Украины Эдуард БАГИРОВ, комментируя ситуацию изданию, отметил, что никто не имеет права заставлять людей пройти детектор лжи.

«Если кто-то попытается это сделать в устном порядке, а не дай Бог в письменном, то можно подать в суд на работодателя и потребовать компенсацию за нанесение морального ущерба, оскорбление чести и достоинства», - заверил юрист.

Как сообщает «КП», проверив адрес квартиры (Георгиевский переулок, 2, кв. 29), где проводились проверки, стало известно, что помещение арендовалось и сейчас пустует.

«К ним люди являлись по записи. Но вот уже недели три назад как они съехали. Куда - никто не знает», - рассказала газете молодая женщина, работающая в офисе по соседству.

С.БЕРЗИНА пояснила изданию со своей стороны проверку тем, что полгода назад появились слухи о злоупотреблениях кассиров и контролеров, проверяющих билеты. Тогда, по ее словам, и возникла идея пройти проверку на детекторе лжи. «Я никого не принуждала - кто хотел, тот и прошел», - утверждает директор зоопарка.

По ее словам, инициатива была согласована с мэрией.