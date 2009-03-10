Госкомстат обнародовал показатели инфляции

В Украине в феврале к январю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5%, в феврале т.г. к февралю 2008 года инфляция составила 20,9%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-февраль 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 4,4%. Индекс потребительских цен за январь-февраль 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличился на 21,6%.

Как сообщает Госкомстат, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в феврале 2009 году к февралю 2008 года выросли на 20,1% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года выросли на 21,6%), в частности на пищевые продукты - на 19,5% (выросли на 21,2%), хлеб и хлебопродукты - на 22,8% (23,6%), в том числе на хлеб - на 19,6%, макаронные изделия - на 22,3%, кондитерские изделия из муки - 21,3%, мясо и мясопродукты - на 29,4% (31,3%), рыбу и рыбопродукты - на 36,2% (34,8%), молоко, сыр и яйца - на 8,2% (9,7%), в том числе на молоко - на 13,3%, сыр и творог - на 8%, на яйца – снизились на 0,6%, на масло и жиры – выросли на 17,3% (19%), в том числе на масло сливочное - выросли на 22%, масло подсолнечное – снизились на 15,1%, на другие пищевые животные жиры – выросли на 82%. Цены на фрукты в феврале т.г. к февралю 2008 года выросли на 29,5% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года выросли на 36%). На овощи, включая картофель, цены снизились на 14,5% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года – снизились на 11,6%), в том числе на картофель - на 5,7%. На сахар - выросли на 12,4% (10,3%), кондитерские изделия сахаристые - на 22,4% (22%), безалкогольные напитки - 31% (28,3%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в феврале 2009 года к февралю 2008 года подорожали на 25,5% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года - на 24,4%), цены на одежду и обувь выросли на 6,9% (6,3%), в том числе цены на одежду в феврале выросли на 7,1%, обувь - на 6,3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в феврале к февралю 2008 года подорожали на 28,7% (28,8%), в том числе квартплата выросла на 38% (37,5%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 20,7% (20,6%), канализацию - на 56,7% (55,4%), воду – 48,5% (47,4%), цены на электроэнергию в феврале не изменились, на природный газ выросли на 54,1%, на горячую воду и отопление - выросли на 31,6% (31,8%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в феврале к февралю 2008 года выросли на 22,3% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года - на 21,2%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 17,8% (17,3%), домашний текстиль - на 15,3% (14,3%), бытовая техника - на 20,7% (20,1%).

Стоимость услуг здравоохранения в феврале к февралю 2008 года возросла на 34,9% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года - на 33,2%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 45,4% (41,5%), амбулаторные услуги подорожали на 23,2% (23,1%).

Цены в транспорте в феврале к февралю 2008 года выросли на 24,6% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года - на 24,8%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 24,4% (23,5%), на топливо и масла - на 7,6% (3,7%), транспортные услуги - на 35,2% (38,4%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 18,4% (18,3%), пассажирский автодорожный транспорт - на 39,8% (43,9%).

Цены в сфере связи в феврале выросли на 6% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года - снизились на 5,8%), почтовые услуги подорожали в 2 раза, стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 5%.

Цены в сфере отдыха и культуры в феврале выросли на 21,5% (21%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования - на 14,3% (14,1%), стоимость отдыха и услуг культуры - на 25,9% (25,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 20,7% (19,7%).

Цены в сфере образования в феврале к февралю 2008 года выросли на 27,7% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года - на 28,1%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 25,1% (27,7%), среднее образование - на 25,3% (25,9%), стоимость высшего образования увеличилась на 27,6% (27,6%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в феврале к февралю 2008 года выросла на 26,1% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года - на 26,9%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине по итогам 2008 года составила – 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).