Курс доллара в обменниках Киева

Средний курс покупки/продажи доллара в украинских банках сегодня почти не изменился, по сравнению с 9 марта, и составляет 8,35/8,61 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня понизился почти на 1%, по сравнению с 9 марта, – до 10,50 грн., продажи – повысился на 1,7%, до 11,09 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 4,6%, по сравнению с 9 марта, и составил 0,2155 грн., продажи – повысился на 5,6%, до 0,2535 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают по 8,37 грн./долл. (курс почти не изменился по сравнению с 9 марта), продают – по 8,60 грн./долл. (курс понизился на 0,6%).

Евро в столице покупают в среднем по 10,57 грн. (курс понизился на 1,2% по сравнению с 9 марта), продают – по 11,10 грн. (на 2,8% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2141 грн. (курс незначительно понизился по сравнению с 9 марта), продают – по 0,2578 грн. (курс незначительно повысился).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,10/8,75 грн., евро – 10,10/11,00 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Сведбанк»: доллар США – 8,20/8,58 грн., евро – 10,20/11,20 грн., рубль – 0,195/0,275 грн.;

«VAB Банк»: доллар США – 8,10/8,65 грн., евро – 10,10/11,10 грн., рубль – 0,215/0,255 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,74666 грн., к российскому рублю – 0,21546 грн.