Курс доллара на межбанке

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2850/8,4400, цены на российскую валюту поднялись – 0,2320/0,2385, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5240/10,7270. Об этом сообщает компания ИнтерБизнесКонсалтинг.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне - 1,2706/07 (пятницу - 1,2710/11).

В пятницу Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения – 7,8000.