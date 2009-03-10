Пойманного Зварича доставили в Киев

Задержанный вчера бывший судья Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ сегодня утром был доставлен в Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, он будет содержаться в одном из изоляторов временного содержания.

Также в пресс-центре заметили, что Служба безопасности Украины благодарит за содействие и сотрудничество в расследовании дела в отношении І.ЗВАРИЧА Генеральную прокуратуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, И.ЗВАРИЧ под конвоем прибыл в г. Киев, где с ним выполняются необходимые следственные действия, по окончании которых он будет доставлен в суд для рассмотрения представления ведомства об избрании ему меры пресечения – взятие под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года в отношении тогдашнего председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой находился на лечении.

18 декабря 2008 года Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.

9 марта этого года во Львове около 21.00 на чердаке одного из жилых домов сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.ЗВАРИЧА.

Как сообщил один из участников спецоперации, после получения оперативной информации о возможном месте пребывания И,ЗВАРИЧА в доме его тещи силовики под видом пожарных подогнали к дому пожарную машину и с помощью спецлестницы через балкон проникли в дом. Убегая от бойцов «Альфы», экс-судья пытался через чердак вылезти на крышу и скрыться, однако был задержан. На момент задержания в доме находились также теща и жена И.ЗВАРИЧА.