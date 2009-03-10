Теперь RosUkrEnergo изгоняют из Польши и Венгрии

Польша решила проблему дефицита газа, возникшую в связи с исключением трейдера RosUkrEnergo из схемы поставок газа в Украину - "Газпром" договорился переоформить на себя контракт с Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) на поставку 2,5 млрд куб. м газа. Об этом сообщает сегодня российское издание “Коммерсантъ”.

ООО "Газпром экспорт" согласилось взять на себя контракт RosUkrEnergo (на 50% принадлежит "Газпрому") по поставкам газа в Польшу, пишет издание. Они были остановлены в ходе российско-украинской газовой войны и с тех пор не возобновились: стороны обвинили трейдера в разжигании конфликта, и компания фактически лишилась возможности поставок газа.

Чтобы "Газпром" заменил RosUkrEnergo в Польше, нужно подписать дополнение к ее межправительственному соглашению с Россией, оговорив дополнительный объем поставок. В рамках визита в Варшаву заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев как раз обсудил с заместителем премьер-министра, министром экономики Польши Вальдемаром Павляком "развитие двустороннего сотрудничества в газовой отрасли". Как уточнил министр телеканалу TVN24, изменения в межправительственное соглашение будут внесены в ближайшее время и новый контракт подпишут в течение нескольких недель.

Следующим шагом должно стать вытеснение RosUkrEnergo с Венгрии. "Следующим шагом станет вытеснение компании Emfecz с газового рынка Венгрии", - заявил, в частности, директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Emfecz принадлежит второму совладельцу RosUkrEnergo Дмитрию Фирташу и также закупает газ у трейдера. В "Газпроме" отмечают, что вопрос поставок газа в Венгрию по контрактам RosUkrEnergo пока не урегулирован. Сегодня в Москву с официальным визитом приедет премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань, который, возможно, будет обсуждать с президентом Дмитрием Медведевым и главой правительства Владимиром Путиным и эти вопросы.

Деятельность RosUkrEnergo сейчас проверяют счетные палаты России и Украины, пишет “Коммерсантъ”. "Мы планируем завершить аудит компании в конце марта",— сообщил в минувшую пятницу председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин.