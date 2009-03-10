Новый прогноз украинского ВВП: минус 12%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s ожидает падения ВВП Украины в 2009 году на уровне 12%. Об этом заявил ведущий аналитик по суверенным кредитным рейтингам в России, Казахстане и Украине рейтингового агентства S&P Фрэнк Гилл. Это самый пессимистический прогноз в отношении экономики Украины. Напомним, Международный валютный фонд допускал падение ВВП на уровне 8-10%.

В то же время, по прогнозу Standard & Poor`s, рост ВВП Украины уже в 2010 году составит 4,5%. «Мы видим потенциал достаточно быстрого восстановления экономики в следующем году», — сказал Гилл. Он отметил, что «ослабление курса гривни повышает риск дефолтов банков и корпораций», в то же время «в долгосрочной перспективе это поможет экономике стать более конкурентоспособной».

«Украина сталкивается с потрясениями, которые нанесли бы ущерб любой экономике. Цены на химическую продукцию и сталь резко упали за последнее время, при этом цены на импортные товары растут», — говорят в рейтинговом агентстве.

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