46 млн. человек могут оказаться за чертой бедности

Экономический кризис может оставить в 2009 году за чертой бедности 46 млн. человек по всему миру. Таковы данные нового доклада Всемирного банка, о котором информирует сегодня газета "Вашингтон пост".

Основными причинами, ведущими к бедности населения, специалисты банка называют сокращение рабочих мест, понижение зарплат. Кроме того, эксперты говорят о снижении объемов частных инвестиций в развивающиеся рынки. По сравнению с 2007 годом они упали на 17%.

"Падение спроса на Западе является самым серьезным в мировой торговле за последние 80 лет, а это ведет в свою очередь и к снижению объемов торговли в беднейших странах", - цитирует газета доклад ВБ. Эксперты банка отмечают, что 94 из 116 развивающихся стран уже испытывают замедление темпов экономического роста.

Они также допускают, что около сотни государств "могут столкнуться с проблемой государственных и частных долгов, общий объем которых в нынешнем году может достичь $268 млрд.". Впрочем, это еще не худший вариант, ведь в случае осложнения ситуации на рынках данная цифра, по данным ВБ, может вырасти до $700 млрд.

ICTV