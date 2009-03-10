Как сэкономить энергоресурсы в детсаду?

Мэрия Херсона начала реализацию городской программы энергосбережения с дошкольных учреждений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, уже состоялась презентация пилотного проекта программы, реализованного на базе одного из детских садов.

В частности, в пилотном объекте сокращено потребление энергоресурсов за счет:

- замены осветительных ламп на энергохранящие люминесцентные;

- изоляции труб отопления и горячего водоснабжения;

- замены окон и дверей на пластиковые;

- установки солнечного теплового коллектора;

- замены смесителей в санузлах.

В результате, уменьшено использование воды, электроэнергии, тепла. Удалось достичь годовой экономии 10 тыс. грн.

По информации горотдела образования, сейчас рассматривается возможность реализации аналогичных проектов еще в 3-х детсадах города.

Также ведется подготовка пилотного проекта по внедрению современных технологий и автоматизации системы освещения в учебных заведениях Херсона, перевода отопления нескольких бюджетных учреждений на использование электроэнергии с привлечением аккумуляторив и ночного тарифа.