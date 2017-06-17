На Донбассе без чистой питьевой воды могут остаться 750 тысяч детей - ЮНИСЕФ

Из-за обострения боевых действий на востоке Украины без чистой питьевой воды могут остаться 750 тыс. детей.

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Как сообщается на сайте Центр новостей ООН, об этом заявила региональный директор ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии Афшан Хан.

Отмечается, что недавняя эскалация вооруженного конфликта привела к разрушениям критически важных объектов водоснабжения.

«Более 400 тысяч человек, в том числе 104 тысячи детей, не имели доступа к воде в течение четырех дней на этой неделе, поскольку обстрелами были разрушены две водоочистные станции на Южнодонбасском водопроводе», - говорится в сообщении.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что доступ к воде около 3-х миллионов человек на востоке Украины зависит от объектов водоснабжения, расположенных на линии огня. «Мы предполагаем, что еще больше семей окажутся без доступа к питьевой воде. Это создает серьезные риски распространения заболеваний и другую опасность для детей», - отметила Хан.

ЮНИСЕФ в очередной раз призвал все стороны конфликта немедленно возобновить свои обязательства по прекращению огня, которые они взяли на себя в рамках Минских договоренностей, и уважать нормы международного гуманитарного права, в том числе по обеспечению возможности беспрепятственно оказывать гуманитарную помощь.