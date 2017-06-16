В Одессе полиция начала расследование по участнику акции против выступления Билык

В Одессе полиция открыла уголовное производство в отношении лидера общественной организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула, который 8 июня был участником акции против выступления в городе, на открытии ресторана, певицы Ирины Билык.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 15 июня 24-летний Ганул был доставлен в Малиновский отдел полиции города для проведения процессуальных действий.

Как отметил представитель полицейского главка, Ганул подозревается в том, что поздно вечером 8 июня возле входа в ресторан Park Leo, где выступала Билык, ударил полицейского.

Ганул подтвердил свое задержание, состоявшееся в четверг.

«Действительно около 15:00 я был задержан на улице сотрудниками полиции и доставлен в Малиновский отдел полиции», - отметил активист. По его словам, правоохранители объяснили необходимость ознакомления с материалами по привлечению мужчины админответственности за мелкое хулиганство, которое имело место во время событий, имевших место во время концерта Билык.

«Однако, когда меня доставили в отдел и ознакомили с документами по админнарушению, мне было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины - умышленное причинение работнику правоохранительных органов легких телесных повреждений», - сообщил Ганул.

Согласно полученному им уведомлению о подозрении (датировано 15 июня), подозреваемый «умышленно нанес удар в область лица» инспектору роты №3 батальона № 4 Управления патрульной полиции Одессы Сергею Безушко, который 8 июня обеспечивал вместе с коллегами общественный порядок на улице Космонавтов – возле ресторана Park Leo.

В уведомлении сказано, что в результате полицейский получил синяк верхнего века левого глаза и ссадину носа.

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Кроме того, Ганул получил повестку, которой обязывается явиться к следователю 16 июня.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня в Одессе между активистами и полицией произошли столкновения из-за выступления певицы Ирины Билык на открытии летнего ресторана Park Leo. К заведению прибыли несколько десятков проукраинских активистов.

Они заявили, что Билык в 2015 году выступала в оккупированном Крыму. Активисты пытались прорваться на территорию ресторана, вокруг которого была металлическая ограда, а у входа и по периметру был двойной кордон полиции и много охраны. Несколько протестующих через ограждение начали бросать куриные яйца на территорию ресторана, чему помешала полиция.

Во время конфликта пострадал известный в городе активист Сергей Стерненко – ему разбили лицо, он утверждает, что это сделали полицейские.

По факту беспорядков полиция сразу открыла два уголовных производства: по ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.