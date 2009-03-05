В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Криворожский СПИД-центр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

* * * Целью заведения является предоставление медицинской практики, а именно: профилактической, консультативно-диагностической, организационно-методической помощи населению города, учреждениям, организациям, лечебно-профилактическим заведениям, носителям ВИЧ-инфекции, больным СПИДом и т.п.

Центр занимается большой санитарно-просветительской деятельностью, имеет школу будущих родителей для ВИЧ-положительных беременных, а также ВИЧ-положительных людей, которые решили родить ребенка.

СПИД-центр обслуживает жителей Кривого Рога и 4 сельских района.

В Центре с начала регистрации на диспансерном учете находится 13 тыс. ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.