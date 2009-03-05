Милиция задержала 30 участников нелегальных кулачных боев

В Полтавской области милиция задержала два микроавтобуса с молодыми людьми, ехавшими на «кулачные бои». Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, в результате операции «Перехват» были задержаны два микроавтобуса с днепропетровскими номерными знаками.

«30 молодых людей, в возрасте от 16 до 22 лет, приехали на Полтавщину на так называемые «неофициальные кулачные бои». Наручные спортивные битки и эластичные бинты - это то, что у них изъяли милиционеры во время личного досмотра. Такая «экипировка» должна была служить в поединках «тридцать на тридцать стенкой». Это когда толпа в тридцать человек наступает на соперников и «молотит» друг друга кулаками, не применяя оружия, у кого остается большинство, те и выиграли», – пояснили в пресс-службе.

О том, что на территории области находится такая «банда», милиционеры узнали от директора супермаркета «Полагросервис», что в поселке Новосанжары, куда эта толпа зашла, чтобы подкрепиться и забрала продуктов на 300 грн. «Они залетели толпой, - говорит кассир магазина, - мы с коллегой начали на них кричать, но они нам сказали, чтобы молчали. Взяли то, что возле кассы было (шоколадки) и с полок немного взяли. Когда охранник выскочил, то и духу от них не осталось...»

Через 30 минут сотрудники ГАИ задержали «гостей» на въезде в Полтаву. В милиции отмечают, что все задержанные – жители Днепропетровска, участники бойцовского клуба «Тайсон», специализирующаяся на тайском боксе. «В объяснениях написали, что ехали в Полтаву, чтобы проехаться по гоголевский местам», – отмечают в милиции.

Гастролеров передали днепропетровским милиционерам. Составлен административный протокол по факту мелкого воровства. Сейчас правоохранителями отрабатывается информация об организации таких «кулачных боев», их «кураторов» и, собственно, мест проведения.