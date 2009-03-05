Карпачёва просит Тимошенко помочь пострадавшим от аварии нефтепровода

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА направила премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО представление по поводу защиты конституционных прав жителей села Кострина Великоберезнянского района Закарпатской области, которые еще 17 января пострадали в результате прорыва магистрального нефтепровода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По убеждению Н.КАРПАЧЁВОЙ, усилий местной власти по преодолению последствий техногенно-экологического бедствия в селе Кострина недостаточно, восстановлением прав пострадавших должны заниматься и центральные органы государственной исполнительной власти. Поэтому Н.КАРПАЧЁВА предлагает премьер-министру поручить ряду министерств осуществить оценку настоящих масштабов аварии, провести тщательное медицинское обследование местных жителей, компенсировать нанесенный им вред, а также обязать Государственную инспекцию гражданской защиты и техногенной безопасности организовать проверку технического состояния продуктопровода, построенного около полвека назад.

Представители Уполномоченного по правам человека, отмечается в представлении, с первых дней этого чрезвычайного события проводят мониторинг состояния соблюдения конституционных прав пострадавших на медицинскую помощь, надлежащие условия проживания и экологическую безопасность, поддерживая контакт с местными органами власти, оперативным штабом, областной комиссией по определению нанесенного ущерба. Установлено, что работы по ликвидации аварии были начаты только через четыре часа после прорыва трубопровода. За это время вытекло свыше 50 тонн нефтепродуктов, которыми подтоплены жилые дома, 38 колодцев, 35 приусадебных участков, три картофелехранилища. Многие семьи потеряли зимние запасы сельскохозяйственной продукции, сена и других кормов для домашнего скота и птицы.

За полтора месяца, прошедших со времени аварии, людям не возмещены нанесенные убытки, констатирует омбудсман. На загрязненной нефтепродуктами территории до сих пор стоит вонь, местные жители страдают от затруднения дыхания и головокружения.

Единственной реальной помощью пострадавшим жителям Кострины стало строительство и введение в действие водопровода длиной четыре километра.