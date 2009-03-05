ВР усилит ответственность за надругательство над могилами

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно усиления ответственности за надругательство над могилой и другими местами захоронения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 392 народных депутата из 437 зарегистрированных в сессионном зале.

В отличие от существующей нормы, законопроектом более четко определяется объективная сторона состава преступления - общественные отношения в сфере нравственности в части уважительного отношения к умершим и местам их захоронения. В диспозицию статьи 297 Уголовного кодекса введена существующая в действующем законодательстве терминология, которая конкретизирует состав преступления. В частности, с целью избежания разночтения использованы существующие в Законе Украины “О захоронении и похоронном деле” термины “место захоронения”, “могила”, “надмогильные сооружения” и т.п. Определено понятие “тело похороненного” как целостного, так и отдельных его частей или праха любого человека после наступления его биологической смерти.

В отличие от существующей нормы, в новой редакции предложено установить повышенную уголовную ответственность за совершение надругательства над могилой повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с применением насилия или угрозы его применения, или осуществленные по политическим, идеологическим мотивам, по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, вражды или ненависти по отношению к определенной социальной группе, предусмотрев эти квалифицирующие признаки в ч. 2 ст. 297 УК.

Предусмотрено, что надругательство над могилой, другим местом захоронения, или над телом (останками, прахом) умершего, а также похищение предметов, которые находятся на (в) могиле или в другом месте захоронения, или на теле (останках, прахе) умершего - караются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с применением насилия или угрозы его применения, или осуществленные по политическим, идеологическим мотивам, по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, вражды или ненависти по отношению к определенной социальной группе - караются ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.