В ближайшие годы Украину захлестнет «вал» нелегальных мигрантов, пишет еженедельник «Комментарии:».

Речь идет о том, что в стране начнут оседать потенциальные беженцы из Азии и Африки, которые нынче используют Украину как промежуточный пункт на пути в Западную Европу. Во-первых, Европейский Союз все плотнее закрывает свои границы для нежелательных «гостей», и попасть туда с каждым годом будет все сложнее. Во-вторых, в Западной Европе настроения относительно выходцев из мусульманских стран становятся все более радикальными, что делает Восточную Европу более привлекательной для них.

«…если Европейский Союз добьется резкого увеличения эффективности непропуска нелегалов, то мы столкнемся с тем, что многие из них осядут в нашей стране», - считает заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАН Украины Алексей ПОЗНЯК.

При этом Украина на данное время является едва не единственной страной региона, которая до сих пор не задумывалась над проблемой нелегальной миграции, отмечает еженедельник «Комментарии:».

В частности, наше государство не имеет договора о реадмиссии с Россией. При этом, по официальным данным, более 80% задержанных нелегалов попадают в Украину через «прозрачную» украинско-российскую границу.

«Я когда-то общался с представителями пограничной службы, они говорят, что даже если российским пограничникам показываешь следы на снегу, они все равно на это не реагируют», - сказал А.ПОЗНЯК.

В то же время договор о реадмиссии Киев подписал со всеми западными соседями, в частности, с Польшей и Словакией, через которые проходят основные потоки нелегальной миграции из Украины. К тому же, договор о реадмиссии с соседями не подписала Беларусь, и ЕС выгоднее считать, что нелегал прибыл из Украины. Другими словами, подытоживает еженедельник «Комментарии:», в Украину отправляют почти всех, кого поймали вблизи восточной границы ЕС. Невзирая на все очевидные вызовы, в 2006 году в Украине опять - уже в седьмой раз - ликвидировали Государственный комитет по вопросам миграции.

С другой стороны, отмечает еженедельник, проблему незаконной миграции Украина могла бы повернуть себе на пользу, если бы целенаправленно занималась миграционной политикой. Ведь, с экономической точки зрения, в ближайшие годы Украине просто необходимо привлекать рабочую силу из-за границы. Количество нетрудоспособного населения в стране вскоре может превысить количество работающих. И для сохранения социальных стандартов необходимо будет привлекать трудоспособное население из более бедных стран.

«...уже время начинать думать о привлечении в Украину мигрантов из развивающихся стран. (...) Начинать нужно с небольших контингентов, ведь при низкой скорости привлечения успешность интеграции намного выше», - считает А.ПОЗНЯК.

По расчетам экспертов, если брать только демографический критерий, то, чтобы компенсировать уменьшение количества населения, Украине необходимо привлекать в страну около 340 тыс. человек ежегодно.

Сейчас в Украине, по данным ООН, находятся 6,7 млн. нелегальных мигрантов, хотя А.ПОЗНЯК более правдоподобной цифрой считает несколько сотен тысяч.