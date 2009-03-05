Алла Пугачева прекращает концертную деятельность

19:34, 05 марта 2009
Общество
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Но сначала большой тур по экс-СССР

Российская певица Алла ПУГАЧЕВА прекращает свою концертную деятельность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Москве.

А.ПУГАЧЕВА отметила, что перед этим планирует провести большой тур «От апреля до апреля» по странам бывшего Советского Союза.

Певица также сообщила, что продолжит свою деятельность на радио, в театре, а также в издательской сфере.

По ее словам, решение о прекращении концертной деятельности было принято по двум причинам.

«Первая: здоровье мое уже не очень позволяет кататься туда-сюда. И вторая причина: в том, что после ряда операций, которые мне пришлось перенести, мой голос подсел и уже не может выразить тех интонаций, которые мне хотелось бы донести", - сказал А.ПУГАЧЕВА.

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