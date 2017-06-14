Порошенко хочет полностью адаптировать военную медицину под стандарты НАТО

Президент Петр Порошенко заявляет о намерении полностью адаптировать военную медицину Украины к стандартам НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время мероприятий по случаю Дня медицинского работника в 66-м мобильном госпитале Минобороны в Донецкой области.

Читайте такжеУкраинские танкисты впервые примут участие в танковом биатлоне НАТО«Вспомним, как начинали: не было ни только госпиталей, у военных не было аптечек, кровоостанавливающих средств, лекарств, обезболивающих, расчитывали только на помощь волонтеров, не было санитарных автомобилей, не было эвакуационной авиации, не было ничего, кроме твердого желания защитить государство и твердой воли к победе. Дефицитом тогда считались йод, зеленка, бинты и шприцы, а на большее не было чего рассчитывать», - отметил Порошенко.

По словам президента, сегодня обеспеченность личного состава индивидуальными медицинскими аптечками приблизилась к 100%.

«Мы создали современную инфраструктуру военной медицины и сейчас на марше для того, чтобы адаптировать военную медицину Украины полностью к стандартам НАТО», - подчеркнул глава государства.

«Сейчас уже первая помощь оказывается на поле боя в течение так называемой "золотой десятиминутки"... К счастью, эвакуация раненых осуществляется новейшим адаптированным санитарным транспортом. Сегодня мы видели более 20 новых машин, которые разработаны по техническим условиям Минобороны с использованием боевого опыта и тех требований, которым они должны отвечать», - добавил Порошенко.