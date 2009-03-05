$1,7 млрд газовых денег «гонял» ВТБ Банк

Двойное прохождение 1,7 млрд. долл. через счета НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” проходило через "ВТБ Банк".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Насколько законно проходили деньги - 1,7 млрд. долларов - дважды через счета «Нафтогаза», а также «Газпрома»? Эти платежи были сделаны через "ВТБ Банк", - сказал он, предлагая журналистам провести расследование относительно законности таких операций.

Также В.ХОРОШКОВСКИЙ напомнил, что «1,7 млрд. долларов - это приблизительно квартальное поступление платежей в бюджет».

Как сообщалось, в интервью интернет-изданию «Украинская правда» В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил: "Произошла манипуляция. 1,7 млрд. долл. в однодневном режиме сперва пришли из России на счет «Нафтогаза», а потом вышли из Украины назад в Россию. При этом деньги не покидали банк. Я думаю, обществу важно знать, что это за операция, по которой 1,7 млрд. долл. в один день зашло в Украину и тут же вышло. Причем такие операции производились дважды. Насколько я понимаю, первый раз деньги прошли как предоплата со стороны «Газпрома» за транзит по территории Украины. Потом эти деньги вышли с территории Украины обратно на счет "Газпрома" как покупка долговых обязательств «РосУкрЭнерго» на эту сумму. А вторая сделка происходила с целью создать видимость экспортно–импортных операций по газу. Однако это тянет на служебное преступление, на присвоение в особо крупных размерах».

«Что это вообще за газ, который во время второй прогонки 1,7 млрд. долл. «Нафтогаз» сперва продал, а затем купил назад? Это огромный объем газа! Откуда он взялся в хранилищах Украины? Если это был украинский газ, то почему он был продан России по 154 долл. – если мы сами покупаем у России по 360 долл.?», – добавил он.

Также он уточнил, что 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по статье 191 часть 5 – присвоение в особо крупных размерах. В рамках этого дела следственные действия производятся в трех структурах – Государственной таможенной службе, НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением.