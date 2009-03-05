Нафтогаз до завтра полностью рассчитается за российский газ

НАК “Нафтогаз Украины” к завтрашнему дню, 6 марта, полностью рассчитается за российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал первый заместитель министра финансов Украины, и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

“Я думаю, что мы завтра дадим отчет, что мы 100% рассчитались по своим обязательствам перед Россией”, - отметил он.

По его данным, на сегодня компания приблизительно на 80% рассчиталась за газ.

“Насколько я знаю, “Нафтогаз Украины” уже около 80% своих обязательств выполнил, на сегодня и на завтрашний день у них происходит обыкновенное накопление ликвидности, так как это очень значительная сумма”, - добавил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сообщил, что Украина уже сегодня может полностью рассчитаться с ОАО “Газпром” за полученный в феврале газ.

По его словам, вчера была проведена оплата за газ в размере 310 млн. долларов.

“Осталось еще 50 млн. долларов, которые в течение сегодняшнего и завтрашнего дня, думаю, даже сегодняшнего, будут аккумулированы и направлены в Россию”, - отметил А.ШЛАПАК.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить «Газпрому» 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.