Завтра синоптики обещают мокрый снег и дождь

Завтра в Украине ожидаются сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью на Правобережье, днем в Украине мокрый снег с переходом в дождь, в западных, днем и в центральных областях местами сильные осадки; в южной части дождь, местами сильный, отдельные грозы. В западных, днем и в восточной и северной части слабое налипание мокрого снега и гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, в южной части и в Карпатах до 25 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья 5-10° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области завтра облачно. Ночью без осадков, утром и днем мокрый снег с переходом в дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

В столице также будет облачно. Ночью без осадков, утром и днем мокрый снег с переходом в дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.