Долларом на межбанке торгуют по 8,32/8,37

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3100/8,4000, к 11:00 цены поднялись до 8,3200/8,4050, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 8,3200/8,3700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2290/0,2330, а к 11:00 сузился спрэд до 0,2295/0,2330, и к 12:00 цены составили 0,2300/0,2325. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35,9525 (-0,2075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2614/1,2615, а к 12:00 упали до 1,2568/1,2569.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4800/10,5995, к 11:00 цены ушли вниз - 10,4735/10,5865 и к 12:00 достигли уровня 10,4545/10,5235.