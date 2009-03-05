Вчера Нацбанк продал 61 миллион долларов

На очередном валютном специальном аукционе 4 марта Национальный банк Украины реализовал 61,03 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, в последнем аукционе приняли участие 49 банков: "ПриватБанк", ПУМБ, "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Сведбанк", "Райфайзен Банк Аваль", "Укрсоцбанк", "ОТП Банк", "Эрсте Банк", "Партнер Банк", банк «Форум», "Прокредитбанк", "Сведбанк-Инвест", "ВТБ Банк", "Брокбизнесбанк", "Украинский профессиональный банк", банк «Национальные инвестиции», банк «Универсал», банк «Золотые ворота», банк «Таврика», "ВиЕйБи Банк", банк «Камбио», "Кредобанк", "Фольцбанк", банк «Украинский капитал», "БТА Банк", "БМ Банк", банк «Старокиевский», "Укрэксимбанк", банк «Меркурий», "Регион Банк", банк «Кредит-Днепр», "Экспресс-Банк", "Евро Банк", "Имэксбанк", "Ипобанк", "Хоум Кредит Банк", банк «Южный», "Укргазбанк", банк «Надра», "Черноморский банк развития и реконструкции", банк «Бизнес стандарт», "Индекс Банк", "Диамантбанк", "Укрбизнесбанк", "Петрокоммерц Банк", банк «Плюс», банк «Металлург», "СЕБ Банк".

Проведение следующего целевого аукциона запланировано на 6 марта 2009 года.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В первом спецаукционе, который состоялся 27 февраля, приняло участие 12 банков, которым НБУ продал 34,53 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.