США озвучили условие оказания финансовой помощи Украине

Соединенные Штаты Америки могут оказать Украине финансовую помощь, но лишь после того, как она возобновит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом в интервью газете “Дело” заявил посол США в Украине Уильям ТЭЙЛОР.

Он подтвердил, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обращалась к американскому правительству относительно предоставления финансовой помощи: “Ю.ТИМОШЕНКО направила нам, а также нескольким другим странам такие письма с просьбой. И наш ответ таков, что мы, безусловно, рассмотрим возможности такой помощи. Но лишь после того, как Украина возобновит работу с МВФ”.

Также посол высказал мнение, что финансовый кризис, охвативший сейчас весь мир, действительно настолько серьезен, что может угрожать суверенитету Украины и, соответственно, иметь геостратегические последствия. “Вот почему украинским руководителям так важно отложить мелочную борьбу между собой и сосредоточиться на вопросах безопасности Украины”, - отметил У.ТЭЙЛОР.

Комментируя по просьбе газеты идею экс-спикера Арсения ЯЦЕНЮКА об обращении Украины за помощью к Федеральному резерву, У.ТЭЙЛОР снова подчеркнул, что в Америке считают, что сначала Украина должна возобновить сотрудничество с МВФ, Всемирным банком. “Мы делаем наибольший взнос в МВФ и ВБ, и мы очень довольны тем, что эти институты уже выразили свою поддержку и дают кредиты Украине”, - отметил он.

У.ТЭЙЛОР подчеркнул, что для того, чтобы как можно лучше воспользоваться этими возможностями, этими кредитами, украинскому руководству нужно объединить усилия и осуществить важные шаги, в частности, принять некоторые тяжелые законы, которые дадут возможность и в дальнейшем получать эти средства.

“Если окажется так, что те формы помощи, которые сейчас предусмотрены МВФ и ВБ, будут недостаточными, тогда мы, европейцы, японцы и МВФ с ВБ можем рассмотреть дополнительные возможности предоставления помощи. Но все-таки сейчас самым первым шагом Президент, правительство, Национальный банк, Верховная Рада должны бы выполнить то, что уже очерчено МВФ. Если украинская сторона осуществит эти шаги, примет законодательные акты, о которых идет речь, и программа кредита МВФ заработает снова, тогда рассмотрим и дополнительные шаги, о которых, в частности, говорил господин А.ЯЦЕНЮК”, - отметил посол США.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

9 февраля руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует на протяжении ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

3 марта Украина направила МВФ письмо относительно дальнейшего сотрудничества.